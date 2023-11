Torre del Greco – Di scena la festa del cuoco, in città esponenti dell’arte culinaria da ogni parte della regione

Organizzata dall’associazione cuochi di Torre del Greco, dall’unione regionale cuochi della Campania e dalla federazione italiana cuochi, l’iniziativa ha visto in campo gli chef e i pastrychef aderenti alle tre realtà. Per l’occasione, giovedì 16 novembre, a Torre sono giunti esponenti dell’arte culinaria da ogni parte della regione.

“Stiamo celebrando un evento regionale sulla figura di San Francesco Caracciolo patrono dei cuochi che si fa ogni anno intorno al 13 di ottobre, giorno della nascita del santo – le parole di Padre Pier Paolo Ortone, padre spirituale della Federazione Italiana Cuochi – Un evento non solo per ricordare e pregare il Santo che per sua intercessione possa guidare la mano e i cuori dei cuochi nell’esercitare la propria professione. La professione del cuoco è molto impegnativa, tante volte non si riesce a partecipare a quello che è la celebrazione della fede. In questo momento si vuole ribadire proprio questo: San Francesco Caracciolo ci aiuti ad esercitare la professione di cuoco con tutto l’amore della fede ma soprattutto della benevolenza delle persone che poi usufruiscono di questo servizio.”

Si è iniziato alle 8.30 con l’incontro all’istituto Pantaleo di via Cimaglia, dove è in programma il primo memorial “Aldo Guida” Work Line Divise. Alle 10 invece si è svolto un corteo partito dalla villa comunale Ciaravolo di corso Vittorio Emanuele per snodarsi lungo via Diego Colamarino e raggiungere piazza Santa Croce.

“Quando questa manifestazione a livello regionale si svolge nella Diocesi di Napoli – afferma Don Giosuè Lombardo – scelgono sempre Torre del Greco riconoscendo una rappresentanza non solo numerosa ma anche significativa e di qualità. È bello farlo qui, accanto alle reliquie di San Vincenzo. Così, idealmente, oggi entriamo nelle celebrazioni che ci preparano alla festa del 29 novembre. Festa del Parroco Santo che è stato sempre attento a tutte le categorie sociali e a tutte le rappresentanze del popolo di Dio.”

Alle 11 è stata celebrata una messa alla fine della quale, in piazza Santa Croce, si è tenuto un buffet di rinfresco per tutti gli intervenuti.