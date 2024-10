Torre del Greco – Crolla l’ala di un palazzo in via Fontana

Questa mattina in piazzale Fontana, nei pressi delle Cento Fontane, è crollata l’ala di un palazzo. Sul posto perentorio l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale di Torre del Greco. Danneggiate 3 auto e evacuate 10 famiglie delle zone circostanti , il palazzo era fortunatamente disabitato. In corso gli interventi per la messa in sicurezza della zona.