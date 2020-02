Torre del Greco – “Basta Violenza sulle Donne”, il 6 Marzo il concorso dell’Istituto De Nicola-Sasso

Torre del Greco – “Basta Violenza sulle Donne”, il 6 Marzo il concorso dell’Istituto De Nicola-Sasso



In vista della giornata dell’8 Marzo 2020, l’istituto Sasso- De Nicola ha indetto un concorso di idee, rivolto agli allievi di codesto Istituto Comprensivo, della Scuola Primaria (classi III, IV, V) e della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Tema del concorso: violenza contro le donne

lavori : tema, poesia, componimento musicale, disegno a mano libera, video

partecipazione per ogni classe : 4 elaborati + 1 alunni d.a.

Ogni elaborato potrà essere anche realizzato da un gruppo di alunni e, in caso di vittoria, il relativo premio (coppa) sarà condiviso dal gruppo in esposizione in classe.

La partecipazione al concorso è GRATUITA e i vincitori saranno premiati con una coppa.

Il giorno 6 marzo 2020 verrà svolto il seguente programma :

– Ore 12.00 – presso l’istituto centrale verrà inaugurata una panchina rossa nel cortile della scuola e alcuni alunni della scuola secondaria di primo grado eseguiranno un flash mob a tema.

– Ore 16.00 – La corale stabile “De Nicola-Sasso” eseguirà un brano di introduzione presso il teatro dell’istituto centrale a cui seguirà la premiazione degli alunni vincitori del concorso alla presenza di esponenti della Regione Campania, del Comune di Torre del Greco, dell’Ass.ni Allianz e di Amnesty International.