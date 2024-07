Napoli – Controlli ai Quartieri Spagnoli, il bilancio

Nella mattinata odierna, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno effettuato controlli in zona Quartieri Spagnoli, ed in particolare in Vico I del consiglio, Vico Pasquale Galluppi, Vico lungo teatro nuovo, Vico solitaria, Vico concezione a montecalvario, Vico campanile, Vico trucco, Vico III del consiglio, Vico soccorso, Vico lungo San Matteo, 1 traversa Vico lungo San Matteo.

Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno identificato 145 persone, di cui 56 con precedenti di polizia, controllato 116 veicoli, di cui 8 sottoposti a sequestro amministrativo, contestato 21 violazioni del Codice della Strada e denunciato una persona per guida con patente revocata.

Infine, gli operatori hanno rimosso 49 paletti, 2 transenne e 5 new jersey, abusivamente installati.