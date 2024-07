Napoli – Sottrae un cellulare ad una donna, arrestato 20enne

Nella mattinata odierna, gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi angolo via Torino hanno notato un soggetto che, con un gesto fulmineo, si era impossesato del telefono cellulare di una donna in attesa alla fermata del bus, per poi darsi a repentina fuga.

I poliziotti, immediatamente intervenuti, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato con non poche difficoltà il prevenuto, trovandolo in possesso del cellulare sottratto poc’anzi alla donna.

Per tali motivi l’indagato, identificato per un 20enne marocchino con precedenti di polizia, anche specifici e irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto per furto con strappo.