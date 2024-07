Napoli – Fuggono all’alt e investono un agente, nei guai due giovani

Nella decorsa notte, gli agenti del Commissariato San Carlo- Arena, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in vico delle Pigne uno scooter con a bordo due persone il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia, nonostante gli fosse stato intimato l’alt, investendo uno degli operatori e facendolo rovinare al suolo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e, non senza difficoltà, hanno bloccato i due.

Pertanto, due napoletani di 18 e 22 anni, quest’utlimo con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale; inoltre, il conducente è stato, altresì, denunciato per guida senza patente, poiché mai conseguita avendo reiterato la violazione nel biennio.