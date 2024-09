Volla – Contrabbando sigarette, nei guai 52enne

A Volla i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per contrabbando di sigarette un 52enne del posto.

L’uomo, controllato in via Einaudi, è stato trovato in possesso di 70 pacchetti di bionde illegali.

Le sigarette, prive di marchio del monopolio dello stato, sono state sequestrate.