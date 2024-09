Napoli – Rintracciato subito dopo una rapina, arrestato 21enne

Nella scorsa serata, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in piazza Garibaldi per la segnalazione di una persona rapinata.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati dal richiedente il quale ha raccontato che, poco prima, era stato avvicinato da un soggetto che, dopo averlo aggredito fisicamente, gli aveva strappato con violenza una collana d’oro che portava al collo per poi darsi alla fuga in direzione corso Garibaldi.

I poliziotti, anche grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato e bloccato il prevenuto poco distante trovandolo in possesso di un cacciavite.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 21enne tunisino irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per rapina nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.