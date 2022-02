Foto di repertorio

Torre Annunziata – Smaltimento illecito di rifiuti, sequestrate 5 attività

Sono 6 le attività imprenditoriali e commerciali controllate (di cui 5 sequestrate), a cui sono state comminate complessivamente 130.000 mila euro tra sanzioni penali e amministrative, 4 le persone denunciate, un’area di 48.471 m2 e 320 m3 di rifiuti posti sotto sequestro. Sono questi i risultati ottenuti in data odierna durante l’Action Day, operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali, eseguita nel comune di Torre Annunziata (NA).

Nell’attività di controllo e nella ricerca informativa degli obiettivi sono stati impiegati anche assetti RAVEN (Aeromobile a Pilotaggio Remoto, quindi in assenza di pilota a bordo, capace di acquisire e trasmettere immagini e video in real time) del Raggruppamento Campania dell’Esercito (su base 8° Reggimento Bersaglieri), con sorvoli aerei a supporto degli equipaggi impiegati a individuare aree destinate a sversamenti illeciti o possibili attività riconducibili a tali fini. L’analisi delle immagini delle aree individuate e segnalate in fase di coordinamento ha portato al conseguimento dei risultati operativi conseguiti.