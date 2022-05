Fonte e foto sscnapoli.it

Spezia – Napoli 0-3: gli azzurri chiudono il campionato con un tris al Picco

SPEZIA: Provedel (62′ Zovko), Amian, Erlic (80′ Bertola), Nikolaou, Salva Ferrer, Maggiore (72′ Nguiamba), Kiwior, Verde, Agudelo (72′ Salcedo), Antiste (63′ Antiste), Manaj. All. Thiago Motta.

NAPOLI: Meret (81′ Marfella), Zanoli, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Demme (81′ Anguissa), Lobotka, Politano (67′ Insigne), Zielinski (67′ Mertens), Elmas, Petagna (67′ Osimhen). All. Luciano Spalletti.

Arbitro: Marchetti di Ostia

Marcatori: 4′ M. Politano, 25′ P. Zielinski, 36′ D. Demme

Note: ammoniti Politano, Ghoulam

Spezia – Il Napoli chiude in bellezza e rende onore al dulcis in fundo del campionato. Le intenzioni si capiscono subito con l’eurogol di Politano che dopo neppure 5 minuti parte da centrocampo saltando ogni ostacolo fino al ricamo delicato di sinistro sul palo lungo. Zielinski scarica il suo sinistro in piena area per il 2-0. Poi Petagna e Demme giocano a calcetto nell’area ligure fino al destro di Diego sotto la traversa che sigilla il tris. In poco più di mezzora lo Spezia, che festeggia un’altra prestigiosa salvezza, cala a Picco tenendo fede al nome del suo Stadio. Il capitano di giornata è Faouzi Ghoulam, un riconoscimento all’uomo e al calciatore, uno di quei esempi di etica e professionalità che impreziosiscono un mondo del calcio troppo spesso svilito e svuotato di valori morali. Il Napoli centra l’obiettivo, torna in Champions League dopo 2 anni e ricarica le energie per la prossima stagione. Si ricomincia il 9 luglio a Dimaro per una nuova avventura tutta da vivere verso un altro luminoso orizzonte azzurro.

1′ – comincia il match

4′ – gooool Politano!

4′ – formidabile progressione di Politano che supera 3 uomini in velocità e piazza il sinistro sul palo lungo, gran gol: 1-0!

24′ – Juan Jesus ferma Antiste lanciato a rete

25′ – goooool Zielinski!

25′ – sinistro secco di Piotr che infila di potenza: 2-0

36′ – goooool Demme!

36′ – triangolazione stretta in area tra Petagna e Demme: destro potente per il 3-0

39′ – punizione di Verde, Meret respinge

45′ – ammonito Manaj

– SECONDO TEMPO –

51′ – ammonito Politano

62′ – entra Zovko per Provedel

63′ – entra Kovalenko per Antiste

66′ – ammonito Ghoulam

67′ – entra Osimhen per Petagna

67′ – entra Insigne per Politano

67′ – entra Mertens per Zielinski

72′ – entrano Nguiamba e Salcedo per Agudelo e Maggiore

76′ – diagonale di Manaj in area, alto

80′ – entra Bertola per Erlic

81′ – entra Marfella per Meret

81′ – entra Anguissa per Demme

82′ – bell’intervento di Marfella che devia un colpo di testa in mischia di Salcedo

86′ – traversa di Manaj con un destro in area

90′ + 3′ – finisce con il successo azzurro per 3-0 al Picco