Napoli – Soccorsi un gommone e un’acquascooter in avaria

I militari del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di polizia economico finanziaria e ordine e sicurezza pubblica programmati nella giornata di Ferragosto, hanno soccorso 5 diportisti in difficoltà in due distinte operazioni. Il primo intervento è stato eseguito nelle acque di Posillipo dove 4 diportisti, a causa di un avaria al motore del proprio natante alla deriva, sarebbero rovinati sugli scogli se non fosse prontamente intervenuta una motovedetta delle Fiamme Gialle. A bordo del gommone era presente una donna incinta e un uomo diabetico con necessità di insulina. Il secondo soccorso è stato eseguito dall’ equipaggio di una unità navale del Corpo nelle acque di Salerno in favore del conducente di un acqua scooter in avaria. Attesa la presenza di migliaia di diportisti lungo tutta la costa campana, con particolare riguardo alle località a maggiore vocazione turistica, i pattugliamenti del Reparto Operativo Aeronavale partenopeo saranno intensificati nel fine settimana.