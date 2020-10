Scozia – Emergenza Coronavirus: bar, pub e ristoranti chiusi per due settimane

La Scozia centrale, tra cui Glasgow ed Edimburgo, chiude pub, bar, ristoranti e caffè per due settimane a partire da venerdì per contrastare l’emergenza Coronavirus in seguto all’incremento dei contagi. Lo ha annunciato il primo ministro Nicola Sturgeon, secondo quanto riferisce la Bbc.