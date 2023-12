Scampia – Droga, in manette 33enne e 16enne

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Scampia, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un’operazione antidroga all’interno della Vela Gialla di Viale della Resistenza.

In particolare, i poliziotti hanno esperito un servizio di osservazione ed hanno notato quattro soggetti, posizionati davanti all’ingresso dello stabile, che, oltre a svolgere funzioni di vedette, stavano gestendo l’afflusso degli acquirenti.

I poliziotti, approfittando di un momento di distrazione dovuto alla consistente presenza di persone, si sono introdotti all’interno della palazzina dove hanno visto, al secondo piano della medesima, la presenza di un soggetto intento a consegnare qualcosa in cambio di una banconota ad un uomo.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 65 involucri di eroina del peso di 50 grammi circa, 42 involucri di cocaina del peso di 27 grammi circa e 142 euro, evidente provento dell’attività delittuosa; inoltre, durante l’attività, gli agenti hanno, altresì, bloccato una delle vedette poste all’ingresso dello stabile, mentre le altre sono riuscite a far perdere le loro tracce.

Pertanto, gli indagati, identificati per due napoletani di 33 e 16 anni sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti.