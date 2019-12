Sassuolo – Napoli 1-2: Gli azzurri tornano a vincere, decide Elmas in pieno recupero

Il Napoli vince 2-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo al termine di una partita dai due volti. Primo tempo imbarazzante e in balia dei neroverdi, seconda frazione dominata per larghi tratti e ricca di palle gol sprecate, alcune clamorose. Il Napoli ha provato a vincerla fino alla fine ed in pieno recupero trova il meritato gol vittoria con Elmas. Dopo otto partite si interrompe la striscia di partite senza vittoria.

Primo tempo

Gattuso schiera i suoi con Meret in porta, Di Lorenzo e Mario Rui ai lati della coppia Manolas-Luperto. Terzetto di centrocampo composto da Zielinski, Allan e Fabian Ruiz. In avanti spazio al trio Callejon-Milik-Insigne. Indisponibili Koulibaly e Maksimovic. Risponde De Zerbi con Pegolo, Muldur, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos, Obiang, Locatelli, Duncan, Traore, Boga, Caputo. In panchina Berardi. Parte subito forte il Sassuolo con Mario Rui che salva sulla linea una spizzata di testa di Locatelli, poi bella parata di Meret su bordata di Duncan da fuori. Il Napoli si fa vedere al 18′ con un colpo di testa di Milik che colpisce la parte superiore della traversa. I neroverdi giocano a ritmi alti e mettono in difficoltà gli azzurri, che faticano a rendersi pericolosi. Al 29′ gli uomini di De Zerbi passano in vantaggio con un tocco sotto misura di Traore che sorprende un indeciso Meret. Il primo tempo scorre via con il Napoli che stenta a reagire e con il Sassuolo che sfiora il raddoppio con Traore al 42′.

Secondo tempo

Ad inizio ripresa Insigne prova a sorprendere Pegolo fuori posizione, si salva di piede il portiere neroverde. Al 52′ azione travolgente di Muldur che arriva in area e con un diagonale sfiora il palo. Proteste poi per una trattenuta in piena area su Hysaj, entrato al posto di Luperto. Quando l’inerzia della gara sembra non cambiare ci pensa Allan a ristabilire il pari con un gran gol al 57′. Il brasiliano si gira in un fazzoletto in piena area e scarica un potente tiro alle spalle di Pegolo. Il Napoli si scuote e inizia ad alzare i giri del motore ma la grande occasione capita al Sassuolo con Obiang, che colpisce la traversa con un potente tiro dall’interno dell’area. Gli uomini di Gattuso giocano con maggior convinzione e negli ultimi 20 minuti dominano. Al 74′ Insigne su punizione pesca Callejon tutto solo che calcia, chiude bene Pegolo. Al 77′ doppia clamorosa palla gol per gli azzurri, Zielinski per Callejon che calcia a botta sicura, la palla si stampa sulla traversa. La sfera poi arriva a Insigne, il suo tiro viene murato sulla linea da Locatelli. Palla gol poi anche per Mertens che da ottima posizione manda a lato. All’80’ rete annullata a Callejon per fuorigioco. Il Napoli meriterebbe la vittoria e in pieno recupero arriva il gol vittoria con Elmas sugli sviluppi di un angolo. Vittoria meritata e boccata d’ossigeno per gli azzurri.