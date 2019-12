Sassuolo – Napoli 1-2, le pagelle: immenso Allan, decisivo Elmas. Male Fabian Ruiz, spreca troppo Callejon

MERET 6: indecisione sul gol di Traore, poi si riscatta sul tiro da fuori di Boga. Bravo nelle uscite. Rinfrancato

DI LORENZO 6: meno arrembante del solito, ma grande sacrificio in ripiegamento. Limita i danni sulle incursioni degli sguscianti esterni neroverdi. Prezioso

MANOLAS 6: importante nel tenere il passo in campo aperto, non soffre la velocità degli attaccanti del Sassuolo. Non ha colpe sul gol. Reattivo

LUPERTO 5,5: anche se non ha colpe individuali sulla rete subita fatica a tenere a bada gli avversari. Notevole la differenza di passo. Esce per infortunio. Legnoso. (dal 45′ HYSAJ 6: ordinato e puntuale in marcatura. Viene affossato in area avversaria ma l’arbitro lascia correre. Duttile)

MARIO RUI 5,5: salva un gol fatto sulla linea ma si perde Traore sul gol. Saltato troppe volte nell’uno contro uno, un po’ meglio nella ripresa. Distratto

ZIELINSKI 6: dopo un primo tempo anonimo cresce nella ripresa con inserimenti e assist per i compagni. Contribuisce ad alzare i giri del motore. Diesel

ALLAN 7: soffre un po’ il ritmo alto del Sassuolo ma col passare dei minuti sale in cattedra prendendo per mano la squadra. Bello il gol del pari che scuote la squadra. Immenso

FABIAN RUIZ 5: non riesce a fungere da regista, tocca pochi palloni. Anche quando il Napoli prende campo si vede poco. Perde palloni importanti. Spaesato. (dal 70′ ELMAS 6,5: ottimo impatto sul match. Subito si becca un giallo, dinamismo e densità in mediana. Propizia l’autogol di Obiang che vale il gol vittoria. Decisivo)

CALLEJON 5,5: completamente fuori dal gioco nella prima frazione. Sale di tono nella ripresa ma spreca troppo, con una traversa e una parata di Pegolo da due passo. Il Var gli annulla anche un gol. Sprecone

MILIK 6: fa da boa dialogando bene con i compagni. Propizia il gol di Allan, pericoloso sulle palle alte. Riferimento. (dal 76′ MERTENS 5,5: sbaglia un gol fatto di testa da due passi, sfiora il palo con un tiro a giro. Anche lui spreca troppo. Impreciso)

INSIGNE 5,5: primo tempo da dimenticare, poi si attiva provando a sorprendere Pegolo. Manda in porta Callejon che spreca, partecipa di più al gioco ma deve ritrovare continuità e presenza in zona gol. Double face