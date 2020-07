Sanità – Daniele (Pd): “Ripristinare l’indennità ai medici del 118”

“Esprimo la mia totale solidarietà ai medici del 118 dell’Asl Na 1 centro ai quali è stata sospesa l’indennità di euro 5,16”. A dichiararlo il consigliere regionale Gianluca Daniele, che prosegue: “Sospensione, con recupero delle cifre erogate, partita già prima del lockdown per i medici convenzionati del 118 della Asl Na 2 nord e per i quali avevo presentato, a gennaio scorso, richiesta di audizione in V commissione, sospesa per l’emergenza sanitaria, ho poi successivamente depositato in Consiglio Regionale una mozione sull’argomento. In essa – conclude Daniele- si richiedeva l’intervento del presidente, affinché a questi lavoratori, che si sono tra l’altro contraddistinti per la professionalità nella fase di emergenza COVID 19, fosse ripristinata l’indennità in modo uniforme su tutto il territorio regionale”.