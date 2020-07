Torre del Greco – Questione stadio, Romano (PD): “Mettere in campo tutte le necessarie buone pratiche per definire nell’immediato la questione stadio Liguori”

“Lo sport ha un valore sociale totale, nel senso che esso mostra implicazioni di carattere culturale, politico, giuridico, ed economico, in grado di trasmettere modelli di vita e pratiche di comportamento più o meno virtuose: lo sport è lo specchio della nostra società” dichiara Salvatore Romano, segretario del circolo cittadino del PD.

“Torre del Greco non può permettersi di perdere l’opportunità di partecipare con la squadra cittadina al campionato di calcio professionistico. L’amministrazione comunale e la società corallina, ognuno per quanto di propria competenza, devono mettere in campo tutte le necessarie buone pratiche per definire nell’immediato la questione stadio Liguori e consentire alla Turris di giocare sul campo in cui, dopo 19 anni, si è raggiunto il traguardo professionistico. Probabilmente è arrivato il momento di rimettere in campo il progetto di un nuovo stadio che sia volano di sviluppo sportivo ed economico, come merita questa città”, conclude Romano.