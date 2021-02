San Giuseppe Vesuviano – Furti in distributori di benzina, arrestato 40enne

In data odierna gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Torre del Greco, in San Giuseppe Vesuviano, in esecuzione di un’ordinanza cautelare applicativa della misura degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto all’arresto di A.F. di anni 40 di San Giuseppe Vesuviano, in quanto gravemente indiziato di una pluralità di reati di furto aggravato.

Le indagini della squadra investigativa del Commissariato Pubblica Sicurezza di Torre del Greco, coordinate da questa Procura della Repubblica, avviate a seguito delle denunce presentate da alcune vittime, hanno consentito di accertare che l’odierno arrestato, nel periodo settembre-ottobre 2020, dopo aver forzato i distributori automatici di bevande e gli apparecchi automatici utilizzati per gonfiare gli pneumatici ubicati presso diversi distributori di carburante, si era impossessato del denaro ivi contenuto.

La visione delle immagini dei sistemi di video-sorveglianza e la successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’attuale indagato hanno consentito di identificare quest’ultimo come l’autore dei furti per cui si procede.