San Giorgio a Cremano – Usura, due donne in manette

Su delega del Procuratore della Repubblica, si comunica che, lo scorso venerdì, personale della Polizia di Stato, ha tratto in arresto due donne in esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, in quanto ritenute responsabili del reato di usura in concorso.

Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, hanno permesso di addivenire al “modus operandi” posto in essere dalle due signore che, approfittando delle difficoltà economiche in cui versavano le loro vittime, dopo aver loro concesso delle somme di danaro, pretendevano la restituzione, esercitando continue pressioni affinché versassero mensilmente delle rate aggravate da tassi usurari.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.