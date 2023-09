San Giorgio a Cremano- In arresto un 53enne in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione

Nella mattinata di ieri gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito, nei confronti di un 53enne di San Giorgio a Cremano, un provvedimento di determinazione di pene concorrenti, emesso il 15 settembre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il predetto, dovrà espiare la pena di 4 anni, 7 mesi e 27 giorni di reclusione per insolvenza fraudolenta, violazione delle prescrizioni del provvedimento D.A.S.P.O., estorsione ed esercizio molesto dell’accattonaggio.