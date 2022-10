Roma – Napoli 0-1, le pagelle: Osimhen abbatte il muro giallorosso, difesa insuperabile

MERET 6: dorme sonni tranquilli con la Roma che non tira mai in porta. Solo qualche uscita e poco altro. Spettatore

DI LORENZO 6,5: tiene bene in fase difensiva dando anche una mano ai centrali. Si spinge spesso in sovrapposizione per allargare le maglie della difesa giallorossa. Solido

KIM 7: vince tutti i duelli, gli avversari gli rimbalzano addosso. Sempre puntale negli anticipi e pulito nelle chiusure, non fa passare nemmeno uno spillo. Muraglia

JUAN JESUS 6,5: tiene bene Abraham con la sua velocità, nessun sbavatura e pochi rischi. Sbaglia un occasione clamorosa calciando male da due passi. Tignoso

OLIVERA 6,5: garantisce fisicità e corsa, non fa rimpiangere Mario Rui. Bene in entrambe le fasi, ha gamba e senso della posizione. Stantuffo

NDOMBELE 6: bene in fase di spinta, si procura anche in rigore poi revocato dal Var. Non manca qualche errore in appoggio, perde lucidità e Spalletti lo sostituisce. Corrente alternata (dal 56′ ELMAS 6,5: entra bene in partita dando più brio e imprevedibilità alla manovra. Smalling lo mura da due passi. Velenoso)

LOBOTKA 6,5: seguito a uomo si disimpegna bene nonostante la pressione. Non perde mai la calma guidando la mediana con la solita lucidità. Non butta mai la palla. Impeccabile

ZIELINSKI 6,5: prova diverse incursioni per vie centrali creando scompiglio. Duetta bene con i compagni, prezioso anche in fase di non possesso. Eclettico (dal 75′ GAETANO s.v.)

LOZANO 6,5: quando parte con le sue sgroppate crea sempre pericoli. Vicino al gol in un paio di occasioni, resta nel vivo della gara fino alla fine. Vivace (dal 75′ POLITANO 6,5: ha il grande merito di mandare in porta Osimhen in occasione del gol vittoria. Ispirato)

OSIMHEN 7: si conferma in stato di grazia dopo l’infortunio siglando il gol vittoria di potenza, precisione e strapotere fisico. Fa a sportellate con i centrali giallorossi per tutta la gara facendo tantissimo movimento. Fondamentale

KVARA 6,5: francobollato a uomo, anche se meno brillante del solito, inventa sempre qualcosa. Lotta, sgomita e quando gli spazi si aprono sono dolori per la Roma. Indomabile