Roma – Napoli 0-1, Spalletti: ‘Abbiamo vinto una partita trappola. Soddisfatto per la prestazione sempre propositiva’

“E’ stata una partita piena di trappole, ma l’abbiamo vinta con merito“. Luciano Spalletti commenta così il successo all’Olimpico.

“Pur avendo incontrato subito delle difficoltà, anche grazie alla prestazione della Roma, siamo sempre andati a cercare l’iniziativa di gioco e la costruzione del gioco. Si è visto sempre un atteggiamento propositivo e questo ci deve caratterizzare sempre”.

“Abbiamo avuto un possesso sempre costante anche se non siamo stati sempre precisi. Abbiamo commesso errori di palleggio insoliti per noi e questo non ci ha concesso di creare le occasioni pulite per andare a colpire“.

“La Roma ha calciatori fisici e ha cercato di seminare trappole lungo tutto il campo per frenare la nostra partenza. E’ stata una partita molto tattica che siamo riusciti a mettere dalla nostra parte seguendo le nostre corde e con la nostra qualità“.

“Siamo riusciti a creare quelle 3-4 occasioni da gol dalle quali poteva nascere lo spunto decisivo. Siamo stati molto bravi a cercare qualcosa di differente rispetto al solito dimostrando di avere risorse e capacità di variare il gioco“.

Su Osimhen: “Victor ha fiammate improvvise che possono cambiare la partita in ogni momento. Conosciamo bene le sue caratteristiche e le sue capacità, sappiamo cosa può dare alla squadra e che grandissime qualità possiede.

“Quando metterà a posto anche gli impeti emotivi sarà un campione completo. Abbiamo bisogno anche della sua fisicità perchè di testa aiuta moltissimo anche la difesa. Lo stiamo servendo meglio della scorsa stagione e lui risponde con grandi progressi e gol stupendi come oggi“.