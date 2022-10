Napoli – Simeone: ‘Importante confermare il nostro valore sempre. Sono pronto a dare tutto’

“Che giochi titolare o per 5 minuti, darò sempre il massimo per questa squadra“. Giovanni Simeone parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Rangers di Glasgow.

“E’ fondamentale dimostrare ogni partita il nostro valore e confermare ciò che stiamo facendo. Se dovessi giocare dall’inizio sarei felice, ma sono pronto ad andare in campo sempre quando me chiede il mister. Ho l’esperienza necessaria per capire che quello che conta è il gruppo e che ognuno ha un ruolo importante per la squadra“

“Ho sempre detto che preparo le partite con grande forza ed energia, con la mia meditazione e la massima concentrazione. Bisogna essere pronti sempre sia se si gioca 5 minuti che 90. Io darò tutto per il gruppo e per l’allenatore, l’ho detto dal primo giorno che sono arrivato”

“Il Rangers è un avversario molto aggressivo e forte fisicamente. All’andata abbiamo avuto un match tra i più difficili sinora. Dovremo stare molto attenti alle loro caratteristiche e bisognerà trovare soluzioni giuste sotto il profilo tattico“

Che rapporto hai con Spalletti?

“E’ un rapporto straordinario, è un allenatore che ti segue sempre e ricerca la perfezione in ognuno di noi. Mi dà tantissime indicazioni e sento la sua stima quotidianamente. Sa scegliere sempre i giocatori giusti per le caratteristiche della gara e della squadra. E’ un allenatore molto esigente ma che sa anche scherzare con noi e porsi in maniera distesa“.

Come stai vivendo questi primi mesi al Napoli?

“Essere un giocatore del Napoli è una cosa unica, si sente una passione straordinaria di un popolo che vive per la fede azzurra. Questo per me è un clima speciale e mi sento bene ogni giorno e mi dà grande motivazione avere la maglia azzurra“.