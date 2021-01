Rimpasto Giunta- Fumata nera, intesa ancora in alto mare. Esplode la grana Brancaccio, divisi i Guarino

Questione giunta: fumata nera dalla riunione di maggioranza, Palomba alla ricerca della quadra

Non è stato risolutivo il summit di maggioranza di oggi. Il vertice tra Palomba e gli alleati è terminato con un nulla di fatto e caratterizzato da forti scontri tra i membri dell’esecutivo cittadino, con il primo cittadino che ha lasciato la riunione scuro in volto . Il nodo resta la sostituzione degli assessori, con la ridistribuzione delle deleghe in base alle varie richieste avanzate. L’azzeramento della giunta apre nuovi scenari con vecchi e nuovi nomi in primo piano; tra questi c’è Felice Gaglione,ex presidente del consiglio e consigliere dimissionario, appoggiato dal duo Mennella – Gentile con il placet del consigliere regionale Loredana Raia. Altro nome nuovo è quello di Giuseppe Speranza, sponsorizzato però dalla sola Annalaura Guarino, ormai orfana di Vittorio Guarino fermo a riconfermare Gennaro Granata.

Malumori, sono poi stati registrati tra il sindaco Palomba e il consigliere della lista il cittadino Pasquale Brancaccio, nonostante la disponibilità nell’eventuale conferma dell’ex vicesindaco Refuto.

Martedi saranno chiariti i criteri per la nomina , con il primo cittadino pronto ad un braccio di ferro con i dissidenti.