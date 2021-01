Ercolano – Buonajuto: “Solidarietà e vicinanza al sindaco di Pomigliano”

“Un vile atto che non può rimanere senza colpevoli. Vicinanza e solidarietà all’amico Gianluca Del Mastro, sindaco di Pomigliano. Dei vigliacchi oggi hanno pensato di intimorirlo con una busta anonima contenente un proiettile. Questi vigliacchi non l’avranno mai vinta. Perché ogni giorno in Italia ci sono tanti sindaci, tanti amministratori locali che sottraggono tempo alle loro famiglie, alle loro professioni, alle loro carriere nell’interesse esclusivo delle loro comunità. Sono sicuro che quanto accaduto non scalfirà minimamente l’azione amministrativa di Gianluca, che continuerà a lavorare nell’interesse esclusivo della crescita della sua città. Allo stesso tempo, sono convinto, che le forze dell’ordine individueranno quanto prima questi vigliacchi” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell’Anci.