Torre Annunziata – L’11 gennaio riprende l’attività didattica in presenza per asili, prima e seconda elementare

Lunedì 11 gennaio riprende l’attività didattica in presenza per la scuola dell’infanzia e per le prime e seconde classi della scuola primaria.

«La ditta incaricata sta provvedendo all’accensione degli impianti di riscaldamento all’interno degli edifici scolastici di proprietà comunale – spiegano il sindaco Vincenzo Ascione e il presidente delle Commissione Consiliare Pubblica Istruzione, Giovannina Cirillo –. La situazione relativa ai contagi da Covid-19 nella nostra città è al momento sotto controllo, e i dati che ci vengono forniti quotidianamente dall’Asl mostrano un decremento dei nuovi positivi e un netto aumento delle persone guarite, tranne qualche rara eccezione come nella giornata di ieri.