Pozzuoli – Chiuso bar per 5 giorni

Il Questore di Napoli, su proposta della Compagnia Carabinieri di Pozzuoli, ha disposto la sospensione per 5 giorni dell’attività di esercizio nei confronti di un bar ubicato in corso Umberto a Pozzuoli.

I controlli, effettuati dai militari tra giugno 2021 e marzo 2022, hanno evidenziato in diverse occasioni l’assidua frequentazione del locale da parte di persone con precedenti per associazione mafiosa, violazioni delle leggi in materia di edilizia, reati contro il patrimonio e la persona, in materia di stupefacenti e di armi.

Il provvedimento è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per la pubblica sicurezza.