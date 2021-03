Potenza – Turris: 2-1. Le parole di Caneo: “Dobbiamo dare continuità all’atteggiamento visto inizialmente”

Dopo la sconfitta odierna in quel di Potenza, ai microfoni si presenta mister Caneo.

“Vorrei una squadra che reagisca una volta che ha subito qualcosa che non funziona. Oggi abbiamo giocato bene all’inizio, ma dobbiamo dare continuità a questo atteggiamento, ci dobbiamo ancora lavorare. Oggi ho capito alcune cose che in settimana cercherò di approfondire”. Ecco come esordisce l’allenatore della Turris.

Sull’atteggiamento dice: “siamo partiti bene, non dobbiamo snaturarci, dobbiamo creare un’identità. Siamo partiti molto bene poi siamo andati in confusione, abbiamo accorciato e non c’è stato un filo di logica, questo non deve esistere”.

Sul doppio play, visto inizialmente, esclama: “non hanno fatto bene ma benino, ci dobbiamo lavorare”.

Oggi c’è stato il ritorno dei 3 centrali “titolari” e il tecnico corallino dice: “ho voluto verificare alcune cose ed ho tratto delle conclusioni per il bene della squadra”.

E sull’impegno ravvicinato invece conclude dicendo: “non abbiamo perso per l’impegno ravvicinato, siamo scesi anche in campo molto bene, proprio come volevo io”.