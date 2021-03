Potenza – Turris: 2-1. Si riduce il margine di sicurezza sulla zona playout

Ancora una sconfitta per la Turris, la quarta nelle ultime 5 partite. I corallini vedono ridursi sempre di più il margine di sicurezza sui play out e rischiano di essere risucchiati nei bassifondi della classifica. Il margine di 7 punti su Potenza e Vibonese non tiene i corallini al riparo da brutte sorprese in quanto lucani e calabresi hanno rispettivamente 2 ed 1 partita in meno. Veniamo alla cronaca. Primi minuti di studio tra le squadre, con i corallini che danno l’impressione di comandare la partita ed infatti al 20° Boiciuc, con un’azione insistita entra in area e calcia da buona posizione, ma Di Somma riesce in extremis a rimpallare il tiro del moldavo. Al 22° clamorosa occasione per i lucani, Mazzeo tutto solo a due passi dalla porta “riesce” a colpire la traversa senza che Abbagnale potesse intervenire. Ancora il Potenza al 25° vicino al vantaggio. Di Livio calcia dal limite ma questa volta è il palo a dirgli di no. Ormai è un monologo dei lucani che passano al minuto 31. D’Ignazio atterra in area Coccia e l’arbitro assegna il penalty. Dal dischetto si presenta Baclet che spiazza Abbagnale. 1 0

Al 33° i lucani avrebbero subito la palla del raddoppio ma Bruzzo di testa manda alto da buona posizione. Al 39° Franco è costretto a lasciare il campo per infortunio, prende il suo posto Tascone.

Subito 2 cambi per i corallini ad inizio ripresa, Loreto per Lorenzini ed Alma per Signorelli. Si passa ad un 3-4-3 puro, ma e sempre il Potenza a menare le danze ed al 55° Zampa si accentra e ci prova con un sinistro a giro. Palla di poco alta. Ancora i lucani in avanti, questa volta ci prova Salvemini che mette fuori di testa da ottima posizione. Finalmente si vede anche la Turris in avanti, cross di Loreto e colpo di testa di Giannone che si vede stoppato da un difensore potentino. Al 69° il Potenza raddoppia. Lavora un bel pallone Di Livio sulla sinistra per l’accorrente Sandri che fa partire un snistro a giro nel sette alla sinistra di Abbagnale. Caneo getta nella mischia Persano per uno stanco Giannone. Al 79° Alma ha la palla per riaprire il match, ma calcia alto da buona posizione. Il gol la Turris lo trova con Romano all’85°, che svetta di testa sugli sviluppi di un angolo.

Ci si aspetterebbe un arrembaggio da parte dei corallini ma è ancora il Potenza ad andare vicino al gol con Volpe, bravo Abbagnale che riesce a parare.

Finisce dopo 4 minuti di recupero l’incontro, con la Turris che vede avvicinarsi sempre di più la zona play out.