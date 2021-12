Potenza – Turris: 0-0. Pareggio a reti bianche per il miglior attacco del girone

Finisce con un pari a reti bianche la partita tra Potenza e Turris.

Gli uomini di Caneo trovano il secondo pari della stagione, dopo quello a Taranto della prima partita stagionale.

Primo tempo

Al 7′ grandissima occasione per il Potenza con Banegas che raccoglie un cross dalla sinistra e di testa spedisce sul palo.

Al 21′ ancora Potenza vicino al vantaggio, sempre con Banegas che dai 20 metri calcia, ma il pallone sfiora il palo.

Al’ 29′ clamorosa occasione per il Potenza. Coccia si trova solo davanti a Perina, lo salta, a porta vuota calcia, ma Varutti sulla linea di porta salva.

Al 35′ primo squillo della Turris che con Giannone calcia dai 25 metri, ma il pallone finisce a lato.

Secondo tempo

Al 60 ancora Potenza pericoloso con Sandri che riceve in area di rigore, calcia di prima, ma il pallone finisce alto.

Al 62′ Potenza vicino al vantaggio con Gigli che dal limite dell’area, di spalle alla porta controlla, si gira e calcia. Il pallone sfiora il palo.

Prova leggermente in ombra dei Corallini che non risultano quasi mai pericolosi e rischiano tantissimo, ma grazie ad una prova superlativa dei difensori riescono a portare a casa un punto d’oro per come si era messa la partita.