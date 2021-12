Potenza – Turris: 0-0. Le parole di Caneo: “Abbiamo difeso bene e abbiamo cercato di portare avanti un risultato che ci premiava oltre i nostri meriti”

Dopo il pari esterno contro il Potenza, ai microfoni c’è il mister Bruno Caneo.

Sulla partita: “Sui campi bagnati non riusciamo a giocare come sappiamo, l’ho riscontrato anche Domenica scorsa e ad Andria. Mi prendo il punto e la prestazione a livello di personalità nel voler difendere il risultato”.

Sul punto guadagnato: “Dobbiamo fare ancora 11 punti per salvarci. Abbiamo difeso bene e abbiamo cercato di portare avanti un risultato che ci premiava oltre i nostri meriti”.

Sul gioco non espresso oggi: “Ci siamo incartati, ritardavamo sempre i tempi di gioco”.

Su Santaniello: “Emanuele ha avuto problemi fisici ed è rimasto purtroppo per noi in albergo”.

Sugli esterni scambiati: “Era per contenere Sepe e non mettere in difficoltà Finardi dal punto di vista del gioco aereo”.

Sulla pericolosità offensiva: “È la peggior gara offensiva mai fatta, non avevamo mai giocato con questo tipo di mentalità e questa aggressività da parte degli avversari”.