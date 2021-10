Nola- Test salivare rapido per il Green Pass: il servizio di Striscia la Notizia

Luca Abete ha scoperto che a Nola (Napoli) ci sono farmacie che rilasciano il Green Pass con test che da normativa non sarebbero validi per ottenere il certificato, come il test salivare rapido. Abete è andato a chiedere spiegazioni.

Qui il servizio

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/green-pass-e-test-in-farmacia-non-autorizzati_75153.shtml