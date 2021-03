Napoli – Violazione norme anti Covid-19, sanzionati tre giovani

Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sant’Antonio Abate hanno notato 3 giovani confabulare tra loro.

I poliziotti li hanno identificati per tre napoletani tra i 20 e i 21 anni con precedenti di polizia, e sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché privi della mascherina e per essersi trovati fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito senza giustificato motivo.