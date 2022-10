Napoli – Torino: 3-1. Anguissa e Kvara! Gli azzurri non si fermano più e stendono anche il Toro

Il Napoli batte il Torino per 3 reti ad 1, grazie ad una doppietta di Anguissa (6’ e 12’) ed al gol di Kvara (37’); di Sanabria la rete granata nel finale del Primo Tempo (44’). Parte bene il Napoli che dopo 12 minuti è già in doppio vantaggio e con totale controllo della gara. Controllo che dura fino al gol del 3-0 di Kvara, dopo di che esce il Torino, che mette maggiore pressione agli uomini di Spalletti e trova nel finale di tempo il gol della speranza. Nella ripresa gli azzurri si limitano a controllare le giocate di un Toro, meglio messo in campo nei secondi 45 minuti. Vittoria meritata, che porta il Napoli a 20 punti.

Tabellino

Napoli – Torino: 3-1 (pt 3-1)

Napoli: (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (80′ Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (62′ Ndombele); Politano (68′ Lozano), Raspadori (62′ Simeone), Kvaratskhelia (80′ Elmas). A disposizione: Marfella, Sirigu, Demme, Jesus, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Zanoli. Allenatore: Spalletti

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez (85′ Schuurs); Singo (85′ Karamoh), Lukic, Linetty (74′ Adopo), Lazaro (74′ Aina); Miranchuk (68′ Radonjic), Vlasic; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Zima, Ilkhan, Edera, Garbett. Allenatore: Juric

Reti: 6′ e 12′ Anguissa, 37′ Kvaratskhelia, 44′ Sanabria

Ammoniti: Singo, Lukic

Espulsi: Juric per proteste