Napoli – Tentano di rapinare una donna, arrestati due algerini

Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile nel transitare in corso Garibaldi hanno visto due uomini che stavano aggredendo una donna e che, alla vista degli operatori, hanno tentato di darsi alla fuga.

I poliziotti sono immediatamente intervenuti bloccando gli aggressori e trovandoli in possesso di una catena di ferro; inoltre, la donna ha raccontato che i due, poco prima, l’avevano aggredita e colpita con la catena nel tentativo di asportarle lo zaino.

L.Z. e Y.Z., algerini di 25 e 48 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per tentata rapina e inottemperanza ai decreti di espulsione dal territorio nazionale già emessi precedentemente nei loro confronti.