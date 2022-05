Torre del Greco – Festa di Santa Rita: ecco il dispositivo di viabilità in Corso Avezzana

In riferimento alla domanda prot. n. 25443 del 12.05.2022 a firma della Comunità delle Suore della Carità di S. Rita, con la quale si richiede l’emissione di apposita ordinanza di divieto di transito in Corso Avezzana, per la consueta festa religiosa di Santa Rita, nonché, ravvisata la necessità di adeguare la circolazione sul tratto di strada interessata, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con ordinanza dirigenziale, n. 2026 del 17 Maggio 2022 il seguente dispositivo temporaneo di viabilità: