Pozzuoli – Forza un distributore automatico: denunciato

Lunedì notte gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una guardia giurata la quale ha raccontato che, poco prima, attraverso il sistema di videosorveglianza aveva notato un uomo armeggiare accanto ad un distributore automatico e, nel tentativo di bloccarlo, era stato aggredito dal malvivente; inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di un cacciavite, due chiavi inglesi e 78 euro.

Un 32enne di Castel Volturno è stato denunciato per rapina impropria mentre la refurtiva è stata riconsegnata al titolare.