Napoli – Tenta di rubare uno scooter, preso 25enne

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giuseppe Leonardo Albanese hanno notato un soggetto che, con un cacciavite, stava armeggiando su un motoveicolo in sosta.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto ed hanno accertato che il nottolino di accensione dello scooter era stato forzato.

Per tali motivi, un 25enne ghanese è stato tratto in arresto per tentato furto.