Napoli – Sorpresi con droga, in manette 24enne e 26enne

Nella serata scorsa, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Santa Maria a Cubito, hanno notato due soggetti a bordo di uno scooter che, con fare guardingo, stavano per consegnare un qualcosa ad un uomo; quest’ultimo, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente mentre i prevenuti, alla vista degli operatori, hanno cercato di disfarsi di una shopper nel tentativo di eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, li hanno bloccati trovandoli in possesso di 780 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; contestualmente, hanno recuperato la busta dove all’interno hanno rinvenuto 4 involucri di cocaina del peso di 3,5 grammi, 8 stecche di hashish del peso di circa 13 grammi e 3 involucri di marijuana del peso di 4 grammi.

Per tali motivi, gli indagati, entrambi napoletani di 24 e 26 anni, il primo con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti.