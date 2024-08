Torre del Greco- Sequestro in via Litoranea di mitili in vendita privi di tracciabilità

Nella mattinata odierna, durante la consueta attività di presidio del territorio e vigilanza sulla filiera della pesca, una pattuglia della Capitaneria di Porto di Torre del Greco ha individuato in via Litoranea un banchetto abusivo carico di prodotti ittici, privo di qualsivoglia documentazione utile ai fini della ricostruzione della provenienza e salubrità della merce. Il venditore, alla vista dell’auto di servizio Guardia Costiera si è dileguato, lasciando incustoditi circa 50 kg di cozze. La merce è stata posta sotto sequestro e in breve restituita al mare.

Si coglie l’occasione per raccomandare ai consumatori ogni accortezza nell’acquisto dei prodotti della pesca: la vendita abusiva, non solo fa concorrenza sleale agli operatori del mercato che lavorano secondo le regole e con le previste autorizzazioni, ma può avere conseguenze imprevedibili sulla salute dei consumatori. I prodotti privi di tracciabilità sono infatti potenzialmente pericolosi.