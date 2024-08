Napoli- Controlli a Posillipo, Marchiaro e Bagnoli; due arresti a Porta Capuana

Controlli a Posillipo e Marechiaro.

Nella scorsa giornata, gli agenti del Commissariato Posillipo, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Marechiaro e Posillipo.

Nel corso del servizio sono state identificate 43 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, controllati 10 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo e, altresì, contestate 4 violazioni del Codice della Strada.

Controlli “movida” a Bagnoli.

Nella giornata di venerdì, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati Bagnoli e Dante, personale della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, dell’Asl Na1 e dell’Ispettorato del Lavoro, con la collaborazione del Reparto Mobile di Napoli, hanno effettuato controlli nel quartiere Bagnoli.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 112 persone, controllato 49 veicoli e, altresì, contestate 10 violazioni del Codice della Strada.

Ancora, sono stati controllati 9 esercizi commerciali ai cui titolari sono state imposte circa 50 prescrizioni per violazioni di varia natura elevando sanzioni per circa 7 mila euro e la chiusura di due di questi per ragioni igienico-sanitarie.

Porta Capuana: sorpresi a cedere droga. La Polizia di Stato trae in arresto due persone.

Nel primo pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Vasto a Capuana, hanno notato due soggetti che, in cambio di denaro, hanno ceduto qualcosa ad alcune persone; queste ultime si sono poi allontanate frettolosamente.

Pertanto, i poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso ed hanno bloccato i prevenuti trovandoli in possesso di 118 involucri di cocaina e di 265 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata.

Per tali motivi, due tunisini di 20 e 23 anni, entrambi con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti.