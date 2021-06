Napoli – Tenta di nascondere la droga, arrestato 52enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Pallonetto a Santa Lucia un uomo che, alla loro vista, ha tentato di occultare qualcosa all’interno dell’androne di un palazzo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un involucro con della cocaina e di 10 euro mentre, nascosti nell’intercapedine di un muro, hanno rinvenuto 27 involucri con 6,35 grammi della stessa sostanza.

E. B., 52enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.