Napoli – Sorpresi a spacciare droga, fermate due persone

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Gabella della Farina hanno notato un uomo ed una donna che, dopo aver prelevato qualcosa da una busta, lo hanno ceduto in cambio di denaro ad alcune persone che si sono allontanate velocemente.

I poliziotti hanno raggiunto e, con difficoltà, bloccato la coppia che è stata trovata in possesso di 12 flaconi di metadone e di 4 siringhe.

L. S., 42enne napoletano, e J.D. T., 24enne di Penne, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.