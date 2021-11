Napoli – Spalletti: “Andiamo in Russia con forza e convinzione”

“Vogliamo vincere e dare una svolta alla classifica del Girone“. Luciano Spalletti parla in conferenza stampa all’SSC Konami Training Center alla vigilia della gara contro lo Spartak Mosca.

“Sappiamo di avere delle difficoltà in merito ad infortunati, ma è proprio nelle difficoltà che bisogna trarre qualcosa di straordinario. Domani ci aspetta una partita difficile, conosco il campionato russo e so quali sono le insidie. Abbiamo forza e convinzione per esprimere il nostro gioco”.