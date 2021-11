Napoli – Juan Jesus: “Domani è un match da vincere, abbiamo una rosa competitiva”

“Domani andiamo in Russia per vincere“. Juan Jesus parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Spartak Mosca.

“Sappiamo che farà freddo ma ci abitueremo al clima. Avremo delle assenze ma chi gioca sarà all’altezza. Il Napoli ha una rosa competitiva”.

“Vogliamo reagire alla gara di San Siro e cercare la qualificazione in Europa. Sappiamo cosa possiamo dare e domani bisognerà disputare una partita di qualità”.

“Abbiamo un gruppo forte e completo, possiamo essere competitivi sia in Italia che in Europa. Vogliamo fare strada in campo internazionale”.

Fonte sscnapoli.it