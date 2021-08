Napoli – Sorpreso con droga, fermato 40enne

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sopramuro hanno notato una persona alla guida di un’autovettura che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga impattando contro la volante danneggiandola.

I poliziotti hanno controllato l’uomo trovandolo in possesso di 5 involucri del peso di 0,8 grammi circa di anfetamina.

V.A., 40enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione.