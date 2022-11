Napoli – Sorpreso a spacciare, arrestato 40enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Ottocalli hanno notato una persona che, dopo essersi avvicinata ad un’auto in sosta, ha ceduto una banconota al conducente in cambio di qualcosa.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato entrambi trovando lo spacciatore in possesso di 450 euro ed un telefono cellulare mentre l’acquirente con due stecche di hashish del peso di circa 4 grammi.

M.F., 40enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente mentre l’acquirente è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.