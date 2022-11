Piano di Sorrento – Droga in auto, nei guai 47enne

Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Sorrento hanno arrestato per spaccio di stupefacenti P.Z*, 47 enne di Torre Annunziata, già noto alle forze dell’ordine.

I militari l’hanno controllato a bordo della sua auto a Piano di Sorrento in via Ville delle Rose. Scoperto un vero “minimarket” della droga ambulante. All’interno rinvenute e sequestrare diverse dosi di marijuana, hashish, cocaina, materiali per il confezionamento e 270 euro ritenuti verosimilmente provento illecito.

Il 47enne è ora ristretto nelle camere di sicurezza e in attesa di giudizio.