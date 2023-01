Napoli – Roma 2-1, le pagelle: Osimhen letale, Simeone decisivo

MERET 6,5: rischia la frittata con Kim, un paio di ottime patate per tenere in piedi gli azzurri. Anche oggi dà il suo contributo. Presente

DI LORENZO 6,5: si propone spesso in sovrapposizione, tiene bene in fase di contenimento. Fa sempre i movimenti giusti. Soldatino

KIM 6,5: rischia un clamoroso autogol poi si riscatta con diverse chiusure importanti. Lotta su ogni pallone con determinazione e cattiveria agonistica. Granitico

RRAHMANI 6,5: come sempre pochi fronzoli e tanta concretezza. Si immola col corpo nella ripresa salvando un tiro a botta sicura. Stoico

MARIO RUI 6,5: partecipa tanto alla costruzione del gioco, rifinendo con qualità le azioni. Avvia il gol del vantaggio, cresciuto in maniera esponenziale. Ispirato (dal 68′ OLIVERA 6: prestazione tutto sommato buona. Garantisce corsa e fisicità, nessuna sbavatura particolare. Affidabile)

ANGUISSA 6,5: meno intraprendente del solito, si dedica di più a coprire e a fare densità in mediana vincendo tanti duelli. Roccioso

LOBOTKA 6,5: si vedono di meno le sue geometrie a causa della marcatura asfissiante dei giallorossi. Costringe spesso al fallo l’avversario, come sempre abile nello stretto. Fulcro

ZIELINSKI 6,5: quando si accende per gli avversari sono guai. Veloce di gamba e di pensiero, innesca Simeone nell’azione del gol vittoria. Ispirato (dal 90′ NDOMBELE s.v.)

LOZANO 6: ottima prova dalla trequarti in su, salta spesso l’uomo e quando parte in campo aperto fa male. Mezzo voto in meno perché si perde l’El Shaarawy sul gol. Croce e delizia (dal 76′ RASPADORI s.v.)

OSIMHEN 7,5: sblocca il match con una rete bellissima, mette in grande difficoltà la difesa giallorossa con i suoi movimenti. Presenza imponente in area avversaria. Letale (dal 76′ SIMEONE 7: si conferma fondamentale con un altro gol pesantissimo. Fredda Rui Patricio con una parabola imparabile. Decisivo)

KVARA 6,5: pennella il pallone per il gol di Osimhen, per il resto soffre molto la stretta marcatura degli avversari. Non ancora al top a livello fisico ma riesce comunque ad incidere. Diamante (dal 68′ ELMAS 6: stavolta non riesce a rendersi pericoloso ma dialoga bene con i compagni. Si conferma in ottima forma. Reattivo)