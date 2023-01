Napoli – Roma: 2-1. Spalletti ‘Non abbiamo mai accettato il pareggio. Dopo il gol della Roma abbiamo avuto una reazione feroce’

Spalletti: “Abbiamo 3 punti in più in classifica ed abbiamo vinto contro una squadra importante. La partita l’hanno giocata tutti della rosa, tutti quello che erano in panchina. Non abbiamo mai accettato il pareggio. Dopo il gol della Roma abbiamo avuto una reazione feroce.”

“Le sostituzioni le ho fatte perchè chi è entrato si è allenato bene in settimana. Togliere Osimhen è difficile, ma Raspadori e Simeone ci hanno dato una mano anche quando Osimhen è stato fuori per infortunio”

“L’esplosione di gioia della panchina al gol di Simeone è un’immagine bellissima. Anche se non avessimo vinto, quella messa in campo è una mentalità che premia. Non pensiamo a gestire il vantaggio in classifica.”

“Loro ci hanno pressato forte, ma questo è quello che vogliamo.”

“La pressione la sappiamo gestire e la reazione dopo il pareggio ne è la dimostrazione.”

“Osimhen ha continuato a giocare la partita anche quando è uscito. È un leader.”